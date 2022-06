Morto il professore Vincenzo Jasonni, il cordoglio di Regione Liguria

Genova. “È grazie a figure e professionisti come quella di Vincenzo Jasonni che l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova è un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per tanti bambini e per le loro famiglie. Con la scomparsa di Jasonni perdiamo un uomo che, arrivato al Gaslini nel 1991, seppe dare uno straordinario impulso nel campo della chirurgia pediatrica, contribuendo a far sì che il nostro ospedale pediatrico si affermasse sempre di più come una straordinaria eccellenza medica e scientifica. Regione Liguria si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore, ricordando il grande lavoro di Jasonni e ringraziandolo per il suo impegno, una dedizione che ha letteralmente cambiato la vita a tanti piccoli pazienti”.

... » Leggi tutto