Orientamenti Summer, Jovanotti a dialogo coi ragazzi liguri: “Ascoltate, leggete, viaggiate e siate curiosi”

Liguria. “Ci vuole cultura e coraggio per riuscire e onestà intellettuale per fare sempre i conti con se stessi. Ai ragazzi dico che serve prima di tutto passione per la musica e per farla diventare un lavoro deve essere quasi un ‘ossessione. La domanda è potresti fare altro o no? Se sei un artista la senti quasi come una vocazione religiosa a cui non puoi non rispondere. Prima di tutto però bisogna ascoltare se stessi ed esporsi alla vita. Ai ragazzi che non sanno ancora cosa fare dico: non affezionatevi alle situazioni di disagio che possono creare identità. Fate di tutto per avere interessi, il vero successo è avere curiosità”. E’ stato un dialogo a tutto tondo, dalla musica alla vita quello che questa mattina si è svolto tra Jovanotti e gli studenti delle scuole liguri nell’ambito del progetto Orientamenti Summer 2022, promosso da Regione Liguria e diventato ormai punto di riferimento per l’orientamento e la formazione.

... » Leggi tutto