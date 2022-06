Park San Martino, lavori a rilento per la crisi dei materiali: a metà luglio apre la nuova piazza

Genova. Usato come cavallo di battaglia da Marco Bucci in campagna elettorale, anche il “buco di San Martino” sconta qualche mese di (ulteriore) ritardo prima della fatidica inaugurazione. Durante un sopralluogo a novembre col sindaco, l’assessore Pietro Piciocchi e il governatore Giovanni Toti era stata stata annunciata l’apertura tra marzo e aprile. La tabella di marcia aggiornata prevede ora la consegna della nuova piazza pubblica di fronte all’ingresso dell’ospedale a metà luglio. A seguire, probabilmente ad agosto, entrerà in funzione il parcheggio interrato da 5 piani e 420 stalli.

