Genova. Quale migliore notizia per chi tifa Sampdoria, poteva arrivare oggi, se non una dichiarazione dell’A.D. di Lazard Italia che auspica di trovare un acquirente prima della fine del mercato? Sono state le parole di Marco Samaja, che mettono in penombra le voci di mercato di giornata che il cronista aveva approntato… che comunque sottoponiamo al lettore.

