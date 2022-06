“La siccità in tutta la Liguria sta ulteriormente aggravato la situazione del settore zootecnico, già messo in ginocchio dalle ripercussioni del contesto nazionale ed internazionale in materia di inflazione, speculazione e conflitto in Ucraina”. Così in una nota il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna, che in merito ha depositato un’interrogazione urgente alla Giunta.

... » Leggi tutto