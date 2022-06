Riva Ligure. E’ di un ferito in gravi condizioni il bilancio di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio in un rettilineo sull’Aurelia, all’altezza dell’incrocio che conduce al cimitero di Riva Ligure. Stando alle prime informazioni, un’auto si è scontrata contro una moto di grossa cilindrata per motivi ancora in fase di accertamento. Una persona è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale in codice rosso.

