Tamponi e vaccini, dal 1 luglio cambiano sedi e modalità nell’Imperiese

Imperia. Asl1 informa la cittadinanza che a partire dal 1 luglio 2022, in provincia di Imperia ci saranno nuove sedi e modalità per effettuare i tamponi Covid e la vaccinazione. Si ricorda che l’accesso libero ai centri vaccinali – ovvero senza prenotazione – è sempre possibile per eseguire prime, seconde, terze e quarte dosi (over 80 e ultravulnerabili over 60). Per le vaccinazioni pediatriche, dai 5 agli 11 anni, l’accesso è su prenotazione.

