Terzi rescinde con il Siena per entrare nello staff dello Spezia

Le strade del Siena e di Claudio Terzi si separano. Il club toscano ha infatti ufficializzato nel pomeriggio “un accordo di rescissione consensuale del contratto con il calciatore”. “La Società – si legge nella nota – ringrazia con affetto l’ormai ex difensore della Robur, il quale nell’ultima stagione ha giocato con il Siena 30 partite (realizzando un gol) mentre in carriera ha vestito la maglia bianconera in tutte le categorie professionistiche, dalla Serie A alla Lega Pro per un totale di 136 presenze, sei reti ed un assist. A Claudio Terzi il Siena Calcio augura un grande in bocca al lupo per la sua futura carriera e le migliori fortune personali e familiari”. Per il giocatore inizierà ora la seconda avventura con lo Spezia dove tornerà con un ruolo nello staff del nuovo mister Gotti dopo aver indossato la maglia bianca e la fascia di capitano.

