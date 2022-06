Una nuova settimana di cresime nella diocesi

Anche questa settimana, in diocesi, sono previste diverse celebrazioni per il conferimento della Cresima, spesso in concomitanza con feste patronali o dei titolari delle parrocchie. Oggi celebrazioni per il conferimento della Cresima alle 17.30 alla parrocchia di Riomaggiore. Mercoledì a Brugnato, alle 11, nella chiesa concattedrale intitolate ai Santi Pietro Lorenzo e Colombano, e lo stesso giorno alle 9.30 a Sesta Godano, nella festa patronale, e alle 18 a Luni Mare, nella festa titolare della parrocchia. Giovedì alle 17 celebrazioni alla parrocchia di Lerici. Sabato 2 luglio le Cresime saranno impartite a Cafaggiola di Luni, parrocchia del Preziosissimo Sangue, nella vigilia della festa titolare e nei due turni delle 16.30 e delle 18.

