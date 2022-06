Saliceto. Nell’ambito della rassegna estiva “Parole e Note in Castello” presso il parco del castello dei Del Carretto di Saliceto è in programma una serata letteraria di altissimo profilo. A celebrare la ricorrenza del centenario fenogliano, venerdì 1 luglio alle ore 21, saliranno sul palco i professori Roberto Vecchioni e Gian Luigi Beccaria, intessendo un “Dialogo per Fenoglio”.

... » Leggi tutto