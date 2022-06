Inaugurata la nuova sede delle Guardie Eco-Zoofile

È stato inaugurato questa mattina, all’interno dell’area mercato ortofrutticolo di Sarzana, il nuovo ufficio del nucleo provinciale delle Guardie Eco-Zoofile OIPA. Un punto di riferimento per tutta la Provincia, che sarà aperto al pubblico su appuntamento, il cui taglio del nastro è stato affidato al sindaco Ponzanelli presente con gli assessori Campi e Torri. Il nucleo delle guardie zoofile opera da anni in tutto il territorio della Provincia della Spezia per contrastare qualsiasi reato a danno degli animali. Le guardie intervengono su segnalazione: basta inviare una mail all’indirizzo guardielaspezia@oipa.org , quando necessario collaborano con la Sanità animale della ASL 5 Spezzino e con i vari comandi della Polizia Locale.

Il nucleo, in una nota, ringrazia “il sindaco Ponzanelli e la sua giunta per aver sempre sostenuto qualsiasi attività delle guardie; permettendo la realizzazione di un corso formativo e l’allestimento dell’ufficio oggi inaugurato. Si ringraziano gli assessori Stefano Torri e Barbara Campi per tutte le iniziative in progetto volte al miglioramento del benessere animale nel territorio sarzanese. Un ringraziamento particolare alla direzione del Mercato ortofrutticolo di Sarzana per aver accolto il nucleo all’interno della loro struttura. Si ringrazia inoltre il comando di Polizia Locale di Sarzana per la disponibilità, competenza e professionalità che da anni permette al nucleo di svolgere anche le segnalazioni più complesse. Infine, si ringrazia la Struttura Complessa di Sanità Animale a direzione della Dottoressa Teneggi per l’aiuto dato in particolari e delicate situazioni”.

