Interventi a raffica per il maltempo, a Santo Stefano cade un container

Sferzata di pioggia e vento – si sarebbe trattato di una vera e propria tromba d’aria – sulla nostra provincia all’ora di cena di questa giornata di allerta gialla temporali, allerta che sul Levante ligure finirà alle 2.00 di notte. Colpite in particolare zone quali Sarzana, Santo Stefano, Bolano, Follo, a cavallo insomma tra le due vallate. Grande lavoro per i Vigili del fuoco locali, coadiuvati dalle colonne mobili che è stato necessario far pervenire da fuori. Gli operatori hanno principalmente dovuto occuparsi di interventi per smottamenti, caduta di alberi e vegetazione, tetti scoperchiati: non si segnalano al momento interventi di soccorso a persone. Tra le conseguenze del maltempo, anche la caduta di un container nell’area retroportuale di Santo Stefano, rimasto in diagonale all’interno del piazzale su Via Togliatti in cui è stoccato.

