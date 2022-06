Leo Sena potrebbe rimanere in Brasile, lo Spezia non sta trattando Walace

Lo Spezia sta cercando una sistemazione temporanea per Leo Sena, più precisamente in Brasile. Il mediano sarebbe stato offerto nelle scorse ore al San Paolo, squadra della sua città, in prestito gratuito per un anno. Perdurando i problemi fisici che lo hanno bloccato per un’intera stagione dopo il Covid, il settore tecnico valuta la cessione temporanea del 26enne, che ha ancora due anni di contratto, in modo da facilitare la sua ripresa fisica.

