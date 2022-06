Liguria da bere, iniziato il conto alla rovescia. Da venerdì in Corso Cavour l’appuntamento con i vini di qualità

Dopo due anni di stop causa emergenza sanitaria, torna l’appuntamento con Liguria da Bere, la rassegna dei vini liguri Doc e lgt, in programma in Corso Cavour da venerdì 1° a domenica 3 luglio. Tutti occupati gli spazi disponibili, con la presenza di 35 stand. Protagonisti, come ogni anno, i vini, la terra da cui nascono e i produttori, per un totale di circa 200 etichette in assaggio. Stand aperti dalle 18 alle 24. Inaugurazione venerdì 1° luglio alle 18 allo stand istituzionale. La rassegna è organizzata dall’Azienda speciale ‘Riviere di Liguria’ della Camera di commercio, coorganizzatori Regione Liguria, Camera di commercio Riviere di Liguria, Comune della Spezia, e con la collaborazione dell’associazione Tuttifrutti. Liguria da Bere, giunta quest’anno alla 15ma edizione e presentata all’ultima edizione di Vinitaly, è uno degli eventi più seguiti dell’estate spezzina nonché uno dei principali momenti di promozione del settore poiché mette a diretto contatto produttori e consumatori. Ad arricchire il percorso non mancheranno stand dedicati alla gastronomia.

