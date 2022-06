Nel Golfo spunta Unicorn, il bar galleggiante con terrazza dedicato a chi vive il mare con la barca

Nel Golfo dei poeti è da poco arrivato Unicorn floating bar, il primo bar galleggiante a disposizione di tutti coloro che vogliono vivere il mare, soprattutto in barca. Sono molte, infatti, le barche che vivono il golfo e le sue insenature ed è proprio per loro che è stato ideato il nuovo bar galleggiante. L’idea è nata 4 anni fa alle isole Hawaii dove ci sono molti “bar-boat” che offrono servizio bar alle barche locali e dei turisti risolvendo il problema di dover preparare tutto in largo anticipo per poter uscire in barca.

