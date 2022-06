“Notti al Castello”, sedici appuntamenti al fresco della terrazza panoramica del San Giorgio

Nei mesi di luglio e agosto ritorna la rassegna estiva delle “Notti al Castello” curata dal Museo del Castello di San Giorgio con la collaborazione con il Museo Etnografico “Giovanni Podenzana” e con il Sistema bibliotecario municipale.

La programmazione di quest’anno offre sedici appuntamenti che spaziano dalle conversazioni sulla storia locale, ai concerti musicali alle, dalle conferenze archeologiche al teatro classico, dalle serate astronomiche all’appuntamento per i più piccoli, tornerà infine la notte per gustare i fuochi d’artificio dalla terrazza panoramica. La storia della città e del suo territorio è stata quindi molto valorizzata con numerosi appuntamenti tematici per venire incontro agli interessi e al desiderio di conoscenza da parte degli spezzini sempre più consapevoli e appassionati delle loro origini.

