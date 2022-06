Nubifragio sul Levante: blackout, danni e allagamenti. “Ma non basta per superare la siccità”

Genova. Allagamenti, blackout e decine di interventi per i vigili del fuoco: l’ondata di maltempo prevista sulla Liguria ha creato problemi soprattutto nel Levante, dove si è concentrata la maggior parte delle precipitazioni in serata. All’asciutto o quasi la città di Genova che ha registrato solo pochi millimetri di pioggia. Prosegue fino alle 2.00 di notte l’allerta gialla per temporali sul Levante, fino a mezzanotte sul settore centrale della regione.

... » Leggi tutto