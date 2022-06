Principio d’incendio a bordo di un cargo, intervengono Capitaneria e Vigili del fuoco

Principio d’incendio nella notte tra lunedì e martedì a bordo della nave Eco Savona della Grimaldi, partita da Livorno e di passaggio in acque spezzine diretta a Savona con un carico di rotabili (auto, rimorchi, cisterne ecc.). Puntuale la risposta della squadra e dell’impianto antincendio: il garage dove si era innescano il principio di incendio è stato prontamente chiuso ed è stato attivato lo scarico dell’anidride carbonica. Nessun ferito nell’equipaggio né danni significativi alla nave, che si trova ora nella rada esterna del porto spezzino. Stanotte l’intervento della Capitaneria di porto della Spezia, una cui motovedetta ha affiancato l’unità navale, raggiunta anche dai Vigili del fuoco, che una volta a bordo hanno fatto tutte le verifiche del caso, tra cui quelle sulla temperatura delle lamiere, rilevando la non propagazione delle fiamme ad altri ambienti della Eco Savona.

La nave, tuttora nella rada esterna del porto, ripartirà in serata seguendo tutte le prescrizioni fornite dal Rina – Registro italiano navale, diretta a Livorno, dove dovrebbe aver luogo l’apertura della stiva toccata dal principio d’incendio.

... » Leggi tutto