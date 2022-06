Stefano Ghisolfo: da Busto Arsizio al Golfo della Spezia, oltre le onde dell’Esame di Stato

Tra i quasi 540.000 studenti che, in questo giugno rovente, stanno affrontando le prove scritte e orali dell’Esame di Stato, sono poco più di 200 i candidati del Liceo scientifico “A. Pacinotti”.

Ognuno porta con sé la propria singolare esperienza di vita, le proprie normali paure e le proprie attese. Tra tante storie personali, si distingue quella di uno studente atleta di Busto Arsizio, Stefano Ghisolfo, trasferitosi alla Spezia due anni fa per seguire la sua passione: il nuoto di fondo in acque libere. La sua disciplina sportiva consiste in lunghe nuotate in mare aperto, per una distanza compresa tra i 2,5 e i 10 km.

“Faccio nuoto da quando ho due anni”, racconta Stefano Ghisolfo. “Ho scoperto la passione per questo sport in due fasi differenti: prima, quando ho iniziato il nuoto agonistico a nove anni; poi, in modo particolare, quando, a tredici anni, ho iniziato il nuoto in acque libere, affrontando le prime gare in open water, inizialmente nei laghi, vicino a casa”.

Seguendo il richiamo del mare, Stefano Ghisolfo ha lasciato a Busto Arsizio la famiglia e gli amici, trasferendosi dal Liceo “Arturo Tosi” al Pacinotti. A chi si chiedesse come mai proprio alla Spezia, risponde: “Perché alla Spezia c’è una società sportiva specializzata in nuoto di fondo e acque libere: Rari Nantes La Spezia, allenata da Simone Menoni (vice allenatore della nazionale giovanile di fondo e tecnico della nazionale assoluta). Ho potuto dunque coltivare la mia passione in una città incastonata tra mare e montagne, strettamente connessa alla cultura del mare. Ho trovato una città molto accogliente, con una storia significativa. Ho trovato soprattutto un mare splendido, sul quale si affaccia una costa meravigliosa”.

In città abita in un convitto, organizzandosi da solo le giornate, con grande responsabilità, tra allenamenti, studio e piccole necessità quotidiane, suscitando l’ammirazione di tutti i compagni di classe e dell’intera comunità scolastica. Commenta: “Prima di iniziare questa esperienza, sapevo che non sarebbe stato semplice far conciliare attività così impegnative, come studio e allenamento, insieme all’organizzazione della vita in totale indipendenza (la società non mi ha fornito alcuna struttura e vivo in modo autonomo in una camera in una struttura salesiana). In questo ultimo anno, si sono aggiunti poi anche ulteriori impegni trasversali, come la patente di guida. Questo percorso mi ha fatto maturare notevolmente: ho cercato di affrontare la scuola e i miei altri impegni come sfide dalle quali sviluppare capacità che mi sarebbero servite per realizzare il mio sogno. Gestire giornate molto impegnative, credere di farcela anche quando il successo non è scontato sono aspetti che mi hanno fatto crescere molto come persona e come atleta. Anche quello che ho imparato ogni giorno negli allenamenti mi ha insegnato a superare difficoltà e realizzare i miei obiettivi scolastici. È proprio vero che lo sport è una palestra di vita”.

