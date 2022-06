Thiago Motta non è più l’allenatore dello Spezia

Thiago Motta e lo Spezia dividono le proprie strade. Arriva in questi minuti l’ufficialità di una separazione scritta ormai da settimane, con le due parti che hanno trovato un accordo per la rescissione da tempo. Il tecnico brasiliano, che ha chiuso con 36 punti ed il sedicesimo posto, rinuncia ai due anni di contratto ancora in essere. Nelle prossime sarà ufficializzato il sostituto: Luca Gotti, che firma un contratto di un anno con opzione per il secondo.

