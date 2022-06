Ugolini: “Gas autotrazione, ok unanime a odg per limitare impatto rincaro”

“Approvato all’unanimità ordine del giorno del M5S per impegnare il presidente di Regione e la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo affinché siano assunti provvedimenti volti a limitare l’impatto del rincaro del prezzo del gas per autotrazione”. Lo dichiara il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini, primo firmatario dell’ordine del giorno votato oggi in Consiglio. “Come M5S, denunciamo da tempo l’impatto che il prezzo avrà sulle imprese e sugli utenti finali. E da tempo chiediamo che vengano adottate misure per tutelare il tessuto produttivo e sociale della nostra regione, caratterizzato prevalentemente gestito da piccole e medie imprese”, conclude la nota.

