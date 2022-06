Vadino, si riparte da mister Giunta: “Nessuno quest’anno si aspettava di fare così bene, per la prossima stagione conferme in blocco”

Albenga. Un quartiere di una cittadina alla ribalta del panorama calcistico locale. Potrebbe sembrare un riferimento ai primi passi del ChievoVerona, ma in realtà è sufficiente guardare ad Albenga per trovare una storia simile. Quest’anno infatti a prendersi la scena in Seconda Categoria è stato il Vadino, formazione allenata da mister Alessandro Giunta riuscita ad imporsi sia in campionato che in Coppa Liguria.

