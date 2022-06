Associazione Fezzano più bello: “Dedichiamo Piazzetta dell’Alloria al professor Emilio Faggioni”

“All’Alloria di Fezzano c’è una piazzetta da dove si gode una vista fantastica e meravigliosa. Questa piazzetta che è senza nome e, a mio parere, ma penso di tutti i fezzanotti, dovrebbe essere dedicata a un personaggio importante di Fezzano come il professor. Paolo Emilio Faggioni. Un intellettuale, dotto e molto colto, che è stato preside alla scuola media statale Giovanni Di Giona delle Grazie, membro dell’Accademia Cappellini e autore di pregevoli pubblicazione scientifiche, protagonista di grandi battaglie in difesa del territorio”. A raccontarlo è Giovanni Paganini dall’Associazione Fezzano più bello che prosegue: “Purtroppo la piazzetta dell’Alloria, che è l’unico luogo dove i cittadini si possono riunire è in un pesante abbandono. Sarebbe urgente una sistemazione, una gestione ordinata e un fontana come da anni suggerisce un abitante dell’Alloria in modo da garantire la fruibilità di un punto di aggregazione e dedicarla al grande professore Emilio Faggioni. Conservare la memoria è un atto di rispetto verso il professore, un dovere verso noi stessi e verso le generazioni future”.

