Bollette e carburanti, il consiglio compatto impegna la giunta Toti perché si attivi con Roma

Bollette e carburanti tra i temi protagonisti della seduta di ieri del consiglio regionale, con quattro iniziative politiche in merito approvate all’unanimità. In particolare, l’assemblea ha approvato compatta l’ordine del giorno presentato dal consigliere Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) e sottoscritto da tutto il gruppo, che chiede alla giunta di attivarsi urgentemente presso il Governo affinché sia abbassata dal 22 al 5% l’Iva applicata sui carburanti, facendo rientrare benzina e diesel nel regime fiscale applicato a beni e servizi di prima necessità, (come accade per i biglietti del trasporto urbano), di calmierare i prezzi del carburante utilizzato nel mondo del lavoro, nel trasporto, per l’agricoltura e la pesca, e nei settori industriali e commerciali che utilizzano carburante e di rivedere il sistema delle accise, abbassando l’attuale ammontare, che è di 72 centesimi di euro, a un massimo di 50 centesimi per litro, prevedendo, inoltre, che una parte sia a carico esclusivamente delle società petrolifere sollevando quindi il consumatore. Il consiglio ha inoltre approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal consigliere Paolo Ugolini (Mov5Stelle) e sottoscritto dal collega del gruppo Fabio Tosi, che chiede alla giunta di attivarsi nei confronti del Governo affinché siano assunti provvedimenti per limitare l’impatto del rincaro del prezzo del gas per autotrazione in quanto “il rincaro sta provocando gravi danni al tessuto produttivo e sociale, locale e nazionale, inficiando i necessari interventi di rilancio previsti in attuazione del PPNR e della prossima programmazione comunitaria”. Nel documento si rileva che “era già stato previsto che il reparto energetico, nel quarto trimestre del 2021, sarebbe stato caratterizzato da una serie di aumenti importanti per le famiglie italiane quali: il 29.8 per cento in più per l’energia elettrica; 14.4 per cento per il gas ad uso abitativo;

ulteriori rincari di gas di petrolio liquefatto (GPL) e metano; per quest’ultimo, secondo i dati diffusi da Quotidiano Energia, rincari anche superiori ai 2 euro al kg”.

