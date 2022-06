Bordighera, incendio nella scuola in costruzione. Sindaco Ingenito: «Vogliamo ricostruirla al più presto»

Bordighera. E’ tutto fermo all’interno del cantiere di via Napoli dove fino a pochi giorni fa stavano terminando i lavori per costruire la nuova scuola dell’infanzia di Bordighera. Un silenzio assordante ha preso il posto del rumore dei macchinari degli operai, di seghe, martelli pneumatici e ogni altra attrezzatura necessaria a realizzare l’edificio ultramoderno e tecnologico che l’amministrazione aveva sognato per i bimbi della città.

... » Leggi tutto