Borgo incantato, due giorni di festa e magia a Bolano

Sabato 2 e domenica 3 luglio, nel borgo storico di Bolano, tornerà la manifestazione “Borgo Incantato”, rassegna di giochi e spettacoli gratuiti per bambini, giunto ormai alla sua XIV edizione. A partire dalle 17.00 grandi e piccini potranno partecipare a laboratori didattici, giochi e balli accompagnati da personaggi delle fiabe..e ancora giocolieri, trampolieri, mangiafuoco..

Quest’anno grandi e piccini potranno anche imparare le manovre di disostruzione delle vie aeree sotto la supervisione di Istruttori Sanitari dell’Emergenza Sanitaria Extraospedaliera. In collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco della Spezia, in Piazza Castello sarà allestito “Pompieropoli”, un percorso ludico-educativo che ha lo scopo di trasmettere alle nuove generazioni quali sono i pericoli che i Vigili del Fuoco possono incontrare quando intervengono per motivi di soccorso.

... » Leggi tutto