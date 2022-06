Chiuso il procedimento unico sulla Tenuta di Marinella, ora manca solo la cessione dei terreni

Si è concluso positivamente il procedimento unico sulla domanda presentata da Marinella Spa per il progetto dell’oliveto da realizzare nella Tenuta; intervento accompagnato dalla sistemazione dei percorsi a uso pubblico e la gestione degli accessi già esistenti. Lo sportello delle attività produttive del Comune di Sarzana ha infatti chiuso il provvedimento approvando il progetto e disponendo pertanto “facoltà di inizio lavori” avendo depositato i pareri favorevoli di Ente Parco Montemarcello Magra Vara; Asl5; Consorzio di bonifica Canale Lunense; Difesa del suolo della Regione; Autorità di bacino e Soprintendenza.

Un passo avanti procedurale dunque verso la realizzazione del progetto da parte della Fratelli Merano di Chiusavecchia che deve ancora concludere l’acquisizione di circa 100 ettari di terreno all’interno della Tenuta per poi avviare la realizzazione del più grande oliveto della Liguria e del Nord Italia. Un passaggio questo che slitterà probabilmente al prossimo anno dato che è ormai troppo tardi per effettuare la semina con queste temperature. Entro le prossime settimane invece dovrebbe essere chiuso il passaggio più importante, ovvero l’acquisto dei terreni da parte dell’azienda, pronta a investire oltre dieci milioni di euro.

