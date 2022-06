Fuga di gas tra Via XXIV Maggio e Piazza Dante, a Mazzetta. Alcuni tecnici Acam stavano lavorando quando hanno avvertito un forte odore di gas. Stando a quanto riferito si sarebbe danneggiata una vecchia tubatura, in eternit e risalente agli anni ’50. Sul posto sono presenti anche i Vigili del Fuoco e i tecnici che stanno lavorando per individuare l’origine del guasto. L’area è stata delimitata e chiusa al traffico.

