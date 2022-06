Incidente con fuga a Fossitermi, responsabile dovrà risarcire i danni causati

Ha urtato due auto in sosta e poi è andata via. Le telecamere di Fossitermi hanno ripreso tutto, così una spezzina dovrà rispondere di incidente con fuga, risarcire i danni e rinunciare a sette punti dalla patente. E’ quanto accertato dalla Polizia locale della Spezia che ieri si è recata nel quartiere per raccogliere la denuncia di due cittadini che, quando sono tornati a spostare le proprie auto le hanno trovate danneggiate sulle fiancate. La segnalazione è stata arricchita anche dalla testimonianza di un cittadino che nel, poco prima delle 4 del mattino, aveva udito uno schianto.

