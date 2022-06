Simbolo della lotta al Covid e della rinascita, l’ex Fitram ospita la festa “Qui insieme… si riparte”

“Qui Insieme… si riparte!” è questo lo slogan scelto da Asl 5 per la festa che si terrà il 1° luglio alla ex Fitram, luogo simbolo della lotta alla pandemia. Il centro vaccinale riposti solo alcuni strumenti della lotta la Covid venerdì prossimo diventerà un centro di aggregazione culturale. La giornata partirà alle 16 con una mostra collettiva “Pandemia, una storia da raccontare”, realizzata dal personale dell’Asl 5 che durante i periodi più duri del Covid hanno scattato delle istantanee del mondo circostante, deserto, in quarantena. Una sezione della mostra, tutta al femminile, si intitola “Scatti di mare”. Con l’avvio della campagna vaccinale ad inizio 2021, il contesto lavorativo delle operatrici è mutato, sono cambiate le esigenze necessarie ad affrontare le problematiche sanitarie emergenti. Il team multidisciplinare si è sciolto ma sono rimasti i loro “Scatti di mare”, testimonianza della solidarietà che ha caratterizzato i mesi trascorsi lavorando insieme. Le foto sono diventate così simbolo di condivisione e cardine di una collaborazione inaspettatamente creata dall’emergenza.

