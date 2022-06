Ungulati nelle gallerie tra Riva Trigoso e Moneglia, Muzio: “Si pensa a una barriera”

Moneglia. “D’intesa con il Comune di Moneglia e il coordinatore per il recupero della fauna selvatica in difficoltà dell’Ambito di caccia GE2, Donato Paganini, ho avviato ieri un’interlocuzione con i competenti uffici di Regione Liguria al fine di individuare insieme una soluzione che ponga quanto prima un argine al pericoloso transito di ungulati, in particolare cinghiali e caprioli, nelle gallerie di collegamento con Riva Trigoso“. È quanto comunica il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della commissione Ambiente e Territorio.

