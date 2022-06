Viabilità aree interne, ok dal ministero al piano per la Val di Vara

Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha approvato i piani di intervento presentati dalle 72 Aree Interne del territorio nazionale per migliorare l’accessibilità e la sicurezza stradale, per i quali sono stati stanziati 300 milioni di euro del Piano Nazionale Complementare (Pnc) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr); tra questi anche il piano di intervento presentato dalla Provincia della Spezia per migliorare l’accessibilità e la sicurezza stradale delle aree interne, dedicato ad arterie provinciali e comunali; un intervento da circa 5 milioni e mezzo di euro, lungo le strade di 13 comuni: Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure e Zignago. L’obiettivo, spiega la nota della Provincia è “riqualificare strade e le relative opere (ponti, viadotti, ecc.), garantire di migliorare e adeguare la viabilità della rete stradale provinciale interna al territorio della Val di Vara e di renderla maggiormente accessibile con un miglioramento delle condizioni trasportistiche. Il tutto avverrà grazie a diverse tipologie di intervento”.

... » Leggi tutto