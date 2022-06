Castelli che passione, aperture programmate a Calice

In collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Calice al Cornoviglio, Coop Zoe propone una serie di aperture programmate e visite guidate nei mesi di luglio e agosto ai Castelli del Calicese, nell’ambito del progetto di valorizzazione “I Castelli Ritrovati” Tutti i sabati e domeniche dalle 16 alle 19 sarà possibile visitare il Castello Malaspina di Madrignano e il Centro Espositivo “Gli Antichi Liguri in Val di Vara” alla scoperta della storia del territorio attraverso i reperti archeologici esposti, provenienti da diversi musei e per la prima volta riuniti. Ogni venerdì, previa prenotazione, potrete immergervi nel fascino del Castello Doria Malaspina di Calice al

Cornoviglio, del Borgo freddo e delle testimonianze storico-artistiche che lo circondano. La seicentesca Chiesa di Santa Maria Lauretana verrà eccezionalmente aperta per l’occasione. I vostri amici a quattro zampe sono i benvenuti. Per informazioni e prenotazioni: Amanda 334 996 8868 Silvia 389 946 4044

