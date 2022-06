Luca Gotti incontrerà per la prima volta la stampa nel pomeriggio di venerdì per poi partecipare all’ospitata serale di SkySport, preparare le valigie per il ritiro della Valgardena. Dal 4 luglio a Santa Cristina, la comitiva aquilotta prenderà dimora fino al 22 luglio con allenamenti quotidiani e ben quattro test amichevoli per poi discendere dalle Dolomiti e iniziare a lavorare a Follo.

