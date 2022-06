Dieci ore di interrogatorio, «Luigino Dellerba è provato, ma ha risposto a tutto. Auspichiamo la scarcerazione»

Imperia. Un mese di carcere e dieci ore di interrogatorio. «E’ sensibilmente provato», Luigino Dellerba, ex sindaco di Aurigo e consigliere provinciale arrestato in flagranza di reato, dai carabinieri del capitano Vincenzo Spataro, lo scorso 30 maggio, con l’accusa di corruzione per un presunto giro di tangenti volto a favorire l’aggiudicazione di appalti pubblici. «E’ sensibilmente provato e ha delle patologie che sono collegate e che lo rendono particolarmente debole in questo momento», spiega l’avvocato Carlo Fossati, che insieme alla collega Simona Costantini, difende Dellerba.

