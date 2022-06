Fiocco rosa in ambulanza, Isidora nasce tra Bracelli e Padivarma

Tutta la famiglia si stava godendo un po’ di fresco a Cavanella in un bel pic nic serale. D’un tratto però mamma Stefania Scarano, 31 anni, ha avvertito la prima contrazione e ha capito che la sua piccola stava per nascere. Lei, il marito e le loro due bimbe di tre e cinque anni in fretta e furia sono andati a casa, ma da mamma Stefania sapeva che il tempo stringeva sempre di più. In poco tempo, anzi pochissimo, è successo tutto. La famiglia ha chiamato i soccorsi e da lì a poco sono arrivati la Pubblica assistenza di Pignone e Delta 3 da Brugnato. Sono stati momenti concitatissimi, la professionalità e la preparazione dei volontari e dei sanitari hanno fatto il resto.

