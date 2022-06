Fit Cisl: “Linee notturne di Atc, soliti problemi di sovraccarico e sicurezza nel servizio”

“In questi anni vi è stato da parte dei vari Governi che si sono succeduti un continuo taglio di risorse destinate al fondo Nazionale Trasporti.

Questo ha portato a tagli delle corse anche sul territorio Spezzino, in modo particolare negli orari considerati di bassa utenza, quali le corse notturne.

Oggi però le necessità sono altre, denunciano Mario Bonafiglia ed Annalisa Guidali rispettivamente Rsa Fit-Cisl in Atc Esercizio Spa e Seal Srl le due società che svolgono il servizio Tpl sul nostro territorio.

Spezia e tutta la nostra provincia, in modo particolare nei collegamenti con le località di mare Lerici e Portovenere , necessitano di un servizio Tpl rafforzato rispetto a quello attuale anche e in modo particolare negli orari notturni.

Gli autisti oggi Seal che stanno lavorando su queste linee notturne sono spesso in grossa difficoltà nel rispettare gli orari ed a gestire la massa di persone che letteralmente assale i mezzi del trasporto pubblico con la paura reale di rimanere a piedi.

Questo si ripercuote sul rispetto delle regole e sulla sicurezza stessa delle corse, proprio ieri sera sulla linea Spezia-Lerici vi è stato l’ennesimo caso di un mezzo che non ha potuto ultimare la sua corsa, con l’autista costretto a chiedere l’intervento del soccorso Atc e delle forze dell’ordine per una situazione ormai ingestibile.

Vi è necessità, continuano i delegati sindacali, di rafforzare gli investimenti per le Aziende del trasporto pubblico, in modo che ci possa essere una implementazione delle corse dove è necessario e si riesca anche a rafforzare l’organizzazione di supporto agli autisti, con personale Aziendale.

Non si può pensare che le forze dell’ordine siano sempre presenti e pronte ad intervenire.

Bisogna avere personale a terra di supporto negli orari e nelle linee che hanno questo tipo di difficoltà, cosa che si era già fatto prima del Covid e che bisogna tornare a fare in modo ulteriormente rafforzato, sapendo che il Servizio non finisce alle 20 della sera.

In Atc finalmente dopo anni di blocco si ritorna a formare il personale come Agente di Polizia Amministrativa e questo è importante perché un dipendente Atc conosce le difficoltà legate al servizio perché le ha vissute sulla sua pelle e rafforzare questa squadra che copra la totalità degli orari dove è fuori il servizio lo riteniamo fondamentale.

Come riteniamo fondamentale che questi orari siano anche coperti da una Squadra manutenzione che possa intervenire sempre per le difficoltà meccaniche che i mezzi possano avere, i guasti dei mezzi che normalmente accadono su strade come le nostre possono bloccare il traffico in intere località, quindi è necessario investire con organici e mezzi idonei anche in questo reparto Aziendale.

Concludono i due Delegati, la linea e il centro di una Azienda che svolge Trasporto Pubblico ed intorno ad essa bisogna costruire

una struttura di supporto che agevoli e renda efficiente il lavoro dell’autista.

Vogliamo ricordare che la prima cosa che vede un cittadino od un turista che scende da un treno o da una nave è l’autobus che lo deve portare nel modo più confortevole e puntuale possibile alla sua metà finale, come dice un noto politico reso ancora più famoso da un’imitazione del comico ligure Crozza “Ragionateci sopra!””.

... » Leggi tutto