Gruppo di giovani fa bisboccia in autobus e blocca una portiera, autista costretto a fermare il mezzo

Una serata da dimenticare, quella di ieri, per un autista di un autobus di linea di Atc che transitava da Santerenzo in direzione Lerici. Giunto nel primo dei due borghi, con il mezzo già praticamente al completo, è salito a bordo un gruppo di ragazzi. I giovani erano in vena di far festa e una volta saliti hanno continuato a consumare alcolici finendo per fare un chiasso enorme, condito da continui azionamenti del campanello della richiesta di fermata. Non contenti del baccano che stavano facendo, sotto gli sguardi increduli di alcuni dei passeggeri, hanno sbloccato una porta, aprendola mentre il mezzo era in marcia.

A quel punto l’autobus si è fermato, per ovvie questioni di sicurezza, e l’autista ha chiesto l’intervento del personale Atc per ripristinare la funzionalità della corriera e delle forze dell’ordine, per porre un freno all’esuberanza dei ragazzi, che nel frattempo cercavano di fermare alcune auto per farsi portare a Lerici. Nessuna pattuglia è però stata inviata sul posto, poiché quelle di turno erano impegnate per la gestione dell’ordine pubblico a causa di una fuga di gas alla Spezia. Unico risultato: l’autobus è ripartito con un ritardo cospicuo, causando grande disagio a tutti gli utenti, che già devono fare i conti con la riduzione delle corse notturne.

