“Levanto summer disco 2022”, gli eventi in spiaggia a luglio e agosto

Si chiama “Sunset party beach” la novità musicale dell’estate levantese. Proposta dal Comune e animata dai deejay di “Dna Staff”, è la tradizionale festa sulla spiaggia a suon di musica e balli che invece di tenersi a notte fonda comincerà a diffondere le sue note al tramonto e spegnerà le casse acustiche all’ora di cena per due domeniche di luglio (il 10 e il 24) e due di agosto (il 7 e il 21). Ad ospitare questo evento, che fa parte di un più ampio programma dedicato ai giovani dal titolo “Levanto summer disco 2022”, l’arenile della Pietra, lo storico porticciolo dei pescatori che quest’anno, dalle cinque alle otto della sera, si popolerà di tanti giovani in cerca di divertimento. Sarà invece la piazzetta “Rosa dei venti” (accanto alle piscine del Casinò municipale) ad ospitare la “Festa del turista”, l’altro evento musicale condotto da “Dna staff”, che sulle note dei brani più conosciuti dagli anni ’80 ad oggi animerà il lungomare levantese dalle 21 alla mezzanotte con sei appuntamenti: il 15, 22, 31 luglio e il 7, il 12 e il 23 agosto. “Dopo due anni di restrizioni e divieti abbiamo percepito la grande voglia, e anche la necessità, dei giovani di ritornare a condividere momenti di divertimento e di relax, e abbiamo ritenuto giusto programmare con loro alcune serate che possano soddisfare queste esigenze, proponendo anche soluzioni alternative come la musica all’orario dell’aperitivo serale e comunque non oltre la mezzanotte – spiegano il consigliere delegato alle manifestazioni, Lorenzo Perrone, quello delegato alle politiche giovanili, Federico Motto – Per quanto riguarda le tradizionali feste in spiaggia, valuteremo eventuali proposte degli operatori balneari. Intanto stiamo già lavorando all’organizzazione di una “Notte bianca” per il mese di settembre: sarà un contenitore di eventi diffusi in tutto il paese, che coinvolgerà le associazioni nell’allestimento delle manifestazioni e gli operatori economici che terranno aperti gli esercizi commerciali per l’intera durata dell’evento”.

