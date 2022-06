Lo spezzino Kevin Manfredi va veloce sul mitico circuito di Assen

L’università del Motociclismo, così viene chiamato il circuito Olandese di Assen, è stato il palcoscenico dell’undicesimo Round della MotoGP ed il quarto del FIM Enel Moto-E World Cup. Con tribune gremite di spettatori i piloti si sono dati battaglia in pista e lo spezzino Kevin Manfredi è stato ancora una volta tra i protagonisti, con un nuovo weekend in crescita ed il miglior risultato in MotoE fino ad oggi. Dopo il Mugello Kevin voleva riconfermarsi tra i big di categoria cercando di migliorare ancora e così è stato, in Qualifica 1 ha ottenuto il 5º tempo ed il 13º tempo nelle qualifiche generali, al pari di Canepa, 6º sullo schieramento finale, una qualifica davvero serratissima quella della MotoE 2022.

