Morta dopo l’asportazione di un neo, per il ‘santone’ Bendinelli la procura chiede 16 anni di carcere

Genova. Sedici anni per Paolo Bendinelli, quattordici per Paolo Oneda e dieci per Paola Dora: sono le richieste di condanna fatte questa mattina dal sostituto procuratore Gabriella Dotto nell’ambito del processo che si svolge in rito abbreviato per la morte di Roberta Repetto, la 40enne uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l’asportazione di un neo avvenuto al centro Adidra di Borzonasca.

