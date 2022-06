“Parlare di cannabis e Ius Scholae oggi è arroganza da parte della sinistra”

“Oggi, in un momento come questo in cui le famiglie italiane sono in difficoltà a causa del caro energia e caro gasolio, bloccare il Parlamento per discutere di Cannabis e Ius Scholae è un insulto verso i cittadini in difficoltà, un gesto arrogante da parte della sinistra”, così il Sottosegretario di Stato alla Difesa Stefania Pucciarelli e il deputato Lorenzo Viviani, commissario per la provincia spezzina della Lega che proseguono “Come Lega chiediamo lo stop immediato dell’iter in Parlamento dei provvedimenti sulla legalizzazione della cannabis e Ius Scholae, ci sono emergenze reali da affrontare per il bene del Paese e di certo non sono queste”.

... » Leggi tutto