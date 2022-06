Pos obbligatorio per le attività commerciali, sanzioni per chi rifiuta i pagamenti elettronici

Liguria. A partire da oggi, giovedì 30 giugno, chiunque rifiuterà rifiuta un pagamento elettronico col Pos per qualunque importo rischierà una multa. La novità sarebbe dovuta scattare il 1° gennaio 2023 ma è stata anticipata dall’ultimo decreto Pnrr che prevede non solo l’obbligo di dotarsi dei dispositivi (già in vigore dal 2014) ma anche sanzioni per chi non lo rispetta: 30 euro più il 4% dell’importo per cui è stata negata la transazione senza contanti.

