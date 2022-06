Ritorna nel weekend ‘Liberafesta’ al parco pubblico di Falconara di Lerici

Al via nel weekend dal 1° al 3 luglio prossimi la Festa provinciale di Rifondazione Comunista spezzina “Liberafesta 2022”. Nella splendida cornice del parco pubblico di Falconara di Lerici si terranno tre giorni di festa all’insegna della politica, dello spettacolo e della gastronomia tradizionale con menu di mare, terra, piatti vegetariani e vegani. L’inizio è previsto per venerdì 1° luglio, con apertura delle cucine alle 19.30. Sabato 2 luglio concerto alle 21.30 con Giromini e i Professori e reading di Jonathan Lazzini, a seguire il dj set Reggae con Bea Diggea. Domenica 3 Luglio la cucina aprirà a partire dalle 12.30; alle 18 verranno ripercorse le giornate di Genova 2001 con la presentazione del libro: “La rivoluzione non è che un sentimento. Venti interviste a vent’anni da Genova” a cura del collettivo di Archivi della Resistenza. Oltre ai curatori saranno presenti Norma Bertullacelli una delle intervistate (diede vita a Genova al Comitato NoG8 che diventera’ poi Genoa Social Forum) e Sergio Olivieri gia’ deputato di Rifondazione Comunista. Alle 21.30 ci sarà una assemblea aperta promossa dalla Lista Spezia Bene Comune: “Proposte e riflessione per un nuovo orizzonte a sinistra” a cui parteciperanno Piera Sommovigo, altri candidati e candidate e associazioni e militanze diverse; assemblea alla quale sono graditi contributi di chiunque voglia perseguire l’obiettivo che per noi rimane sempre piu’ necessario, di un “intellettuale collettivo”.

L’articolo Castelli che passione, aperture programmate a Calice proviene da Citta della Spezia.

... » Leggi tutto