Santo Stefano accende l’estate, cresce l’attesa per i nuovi ospiti di “Percorsi”

Sarà un’estate ricca di incontri quella organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra. Il cartellone estivo prevede infatti appuntamenti di ogni tipo che, dall’aperitivo in vigna con i produttori del territorio, all’opera lirica e ai concerti in piazza, passando per spettacoli teatrali e di danza contemporanea, animeranno l’estate santostefanese senza sosta, dal 1° luglio al 18 settembre. “Sono molto fiera di questo programma pensato per i nostri concittadini e organizzato con grande impegno e passione dalla nostra amministrazione comunale – dichiara la sindaca Paola Sisti – Mi riempie di gioia e soddisfazione l’idea di tornare a divertirci insieme, ascoltare musica di qualità, assistere a spettacoli di teatro e di danza, in poche parole tornare a respirare cultura senza le restrizioni di un tempo. Al cartellone estivo si aggiungerà nei prossimi giorni anche “Percorsi” – conclude Sisti – La nostra amata e tanto attesa rassegna culturale con i big della cultura italiana torna anche quest’anno con un nuovo tema e nuovi ospiti. Comunicheremo il programma dopo il 5 luglio, data della conferenza stampa di presentazione”. Di seguito gli appuntamenti in programma, tutti a ingresso libero e gratuito, fatta eccezione per il festival Paganiniano delle date del 5 e del 13 agosto (Info +39 351 6281806 / E-mail info@sdclaspezia.it / www.sdclaspezia.it).

