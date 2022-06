Siccità, Consorzio Canale lunense e agricoltori si alleano: si progettano nuove tecniche irrigue per battere l’emergenza

Il Consorzio Canale Lunense ha incontrato il mondo dell’agricoltura con l’obiettivo di fare il punto sul servizio di irrigazione nel comprensorio, per il momento ancora su buoni livelli nonostante il periodo di siccità generalizzata, rivolgendo anche lo sguardo, in un’ottica futura, alle strategie per battere le emergenze climatiche e assicurare il fabbisogno di acqua alle esigenze agricole.

