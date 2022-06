Un corso per “accompagnatore turistico esperienziale” con Val di Magra Formazione

Si parla continuamente di sviluppo turistico del nostro territorio, ma spesso mancano le figure professionali in grado di garantire servizi ai tanti visitatori che raggiungono la nostra Provincia per le vacanze. Anche gli operatori economici del settore lamentano la mancanza di personale adeguatamente formato. Per questi motivi, visti gli ottimi risultati in termini occupazionali dell’ultima edizione (2019), l’Associazione Val di Magra Formazione ha nuovamente organizzato un corso per “accompagnatore turistico esperienziale”. Le domande per partecipare al bando scadono venerdì 8 luglio 2022. La formazione della figura professionale prevede 300 ore di corso cui saranno aggiunte 300 ore di stage aziendale. La qualifica rilasciata al termine del percorso formativo è quella di accompagnatore turistico, figura riconosciuta da Regione Liguria. Destinatari: dodici giovani (fino a 29 anni compiuti), disoccupati e persone in stato di non occupazione con diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente legalmente riconosciuto. Età maggiore di 18 anni. Il modulo di iscrizione e la scheda informativa sono reperibili presso la sede dell’Ente o possono essere consultati e scaricati dal sito www.avmform.com. Per informazioni: tel e fax 0187/603167; e-mail: info@avmform.com

