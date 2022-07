A Beverino prima sagra dello Spezia Calcio Popolare

Al centro sportivo “Rino Colombo” di Beverino è tutto pronto per la prima edizione della Sagra dello Spezia Calcio Popolare che proseguirà fino a domenica con tanto cibo, socialità e musica. “L’asado sarà spaziale – scrivono i ragazzi della società dilettantistica – i ravioli pure e la birra scorrerà a fiumi, ma da mettere in moto non ci saranno solo le mandibole ma anche il cervello. Sabato alle ore 19 abbiamo organizzato un dibattito che toccherà varie tematiche che ci riguardano da vicino, si parlerà di apertura al calcio e allo sport a ragazzi diversamente abili, della nascita e dell’importanza del calcio popolare, di calcio giocato a livello professionisti e del mondo ultras. Ad affrontare la discussione saranno presenti: Daniele Buzzegoli, fresco campione di serie D con il San Donato Tavernelle, ex Spezia, Varese e sopratutto Novara, nel palmares numerosi campionati di D,C2,C1 e B, ma soprattutto attivo nel sociale con la sua associazione ‘Un Calcio Per tutti Onlus’, un progetto di calcio adattato e integrato, rivolto a bambine e bambini con disabilità intellettive e motorie. Giuseppe “Dopone” Ranieri, laureato in Storia contemporanea a Padova e redattore di “sportpopolare.it“. Nel suo curriculum vitae però, spicca anche la direzione della fanzine della curva della sua città, in cui vanta una militanza ventennale. Autore del libro “Ultras, parole e suoni delle curve”. Massimo Lombardi, Avvocato e sfegatato tifoso aquilotto, “difensore d’ufficio” degli ultras Spezzini e non solo, sempre impegnato in cause sociali, sarà suo il compito di mediare la discussione”.

La serata musicale sarà invece a cura di Radio Rogna di Sarzana mentre il coperto della due giorni sarà devoluto in beneficenza e nel corso della sagra sarà anche organizzata una raccolta fondi per sostenere le spese della Taverna del Metallo, locale spezzino che nei giorni scorsi ha subito un incendio e danni.

... » Leggi tutto