Genova. Si è ucciso utilizzando un lenzuolo come corda dopo che i due compagni di cella erano usciti il 70enne arrestato una settimana fa dai carabinieri per aver cercato di uccidere la moglie a sprangate e ora la procura di Genova ha aperto un fascicolo per capire se quella morte poteva essere evitata.

