Auto in fiamme a Camporosso Mare, la mamma della giovane automobilista cerca «l’angelo che ha avvisato mia figlia»

Camporosso. «Sono la mamma della ragazza alla guida della Fiat 500 andata in fiamme. Vorrei poter rintracciare l’angelo di ragazzo che in tutti i modi ha avvertito mia figlia delle fiamme che c’erano sotto l’auto». A rivolgersi al nostro giornale per poter contattare l’uomo che ha avvisato la figlia di fermare immediatamente la propria auto è Barbara Mincione, mamma della giovane alla guida della Fiat 500 che ieri sera è andata distrutta da un incendio, divampato probabilmente per un guasto, mentre transitava sull’Aurelia a Camporosso Mare.

... » Leggi tutto